38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак сделала супругу, режиссеру Константину Богомолову выволочку прямо перед камерой

Как передет Politeka.net, Ксения поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором они с мужем подымаются на гору - в полной экипировке - чтобы покататься на лыжах (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз). К слову, семейка отдыхает в Куршевеле. На горнолыжный курорт Ксения взяла с собой и 3-летнего сына Платона от первого брака.

Пока они подымаются на гору, Собчак решила устроить Богомолову шуточное интервью, темой которого стал недавний отказ WADA отлучить российских спортсменов от Олимпиады из-за допинговых скандалов.

"Константин, это второй день вашего катания на лыжах... Скажите есть ли будущее у российского лыжного спорта? - Безусловно. В моем лице, ты это понимаешь, ты привезешь доказательства... - У тебя есть очень симпатичная инструкторша... очень симпачитчная... - Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг...", - говорят в кадре Собчак и Богомолов.

"На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям с @konbog75", - написала в сети Ксения.

Поклонники знаменитости активно обсуждают кадры и вставляют свои пять копеек:

"Ксюш❤️ честно трэш! Что у спортсменов отнимают флаг!! Но .будет время решить то дерьмо внутри страны! Бандитизм ,нищета ,коррупция! И воровство по кумовски 😢!"

"Какой сладкий 🍭"

"Фифекты ечи! Тюююю батенька...."

"Умеют люди отдыхать, молодцы!🔥"

"Ну сказанул _ завернул , 🤣🤣🤣🤣"

"Легкий глинтвейный допинг лёг на литр другой чего-то покрепче""

"Дядя слева чуть не выпал чтобы попасть в камеру 😂"

Ранее мы сообщали, Богомолов огорошил признанием о расставании с Собчак. В своем новогоднем поздравлении режиссер заговорил о том, с каким трудом ему даются разлуки с любимой женой. Трепетные слова о том, как спустя несколько дней после расставания наступает момент встречи, Ксения его встречает в аэропорту - взгляды, жесты, объятия - нашли отклик не у всех фолловеров Константина. Некоторые диву даются, как он может жить с Собчак.

"Любовь зла... Непостижимо, как можно любить женщину, мягко говоря, непривлекательную во всех отношениях😕😢😕", - писали в комментариях.

Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."

Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.

Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».