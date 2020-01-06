38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак сделала супругу, режиссеру Константину Богомолову выволочку прямо перед камерой
Как передет Politeka.net, Ксения поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео, на котором они с мужем подымаются на гору - в полной экипировке - чтобы покататься на лыжах (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз). К слову, семейка отдыхает в Куршевеле. На горнолыжный курорт Ксения взяла с собой и 3-летнего сына Платона от первого брака.
Пока они подымаются на гору, Собчак решила устроить Богомолову шуточное интервью, темой которого стал недавний отказ WADA отлучить российских спортсменов от Олимпиады из-за допинговых скандалов.
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"Константин, это второй день вашего катания на лыжах... Скажите есть ли будущее у российского лыжного спорта? - Безусловно. В моем лице, ты это понимаешь, ты привезешь доказательства... - У тебя есть очень симпатичная инструкторша... очень симпачитчная... - Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг...", - говорят в кадре Собчак и Богомолов.
"На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям с @konbog75", - написала в сети Ксения.
Поклонники знаменитости активно обсуждают кадры и вставляют свои пять копеек:
"Ксюш❤️ честно трэш! Что у спортсменов отнимают флаг!! Но .будет время решить то дерьмо внутри страны! Бандитизм ,нищета ,коррупция! И воровство по кумовски 😢!"
"Какой сладкий 🍭"
"Фифекты ечи! Тюююю батенька...."
"Умеют люди отдыхать, молодцы!🔥"
"Ну сказанул _ завернул , 🤣🤣🤣🤣"
"Легкий глинтвейный допинг лёг на литр другой чего-то покрепче""
"Дядя слева чуть не выпал чтобы попасть в камеру 😂"
Ранее мы сообщали, Богомолов огорошил признанием о расставании с Собчак. В своем новогоднем поздравлении режиссер заговорил о том, с каким трудом ему даются разлуки с любимой женой. Трепетные слова о том, как спустя несколько дней после расставания наступает момент встречи, Ксения его встречает в аэропорту - взгляды, жесты, объятия - нашли отклик не у всех фолловеров Константина. Некоторые диву даются, как он может жить с Собчак.
"Любовь зла... Непостижимо, как можно любить женщину, мягко говоря, непривлекательную во всех отношениях😕😢😕", - писали в комментариях.
Напомним, муж Собчак выставил пикантные прелести жены напоказ: "под прозрачным белым платьем скрывается..."
Как сообщала Politeka, Собчак довела до истерики любимую пропагандистку Путина, скандальное видео.
Также Politeka писала, что Собчак после свадьбы разразилась бредом об Украине: «нужно добить и дожать».