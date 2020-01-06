Украинская певица Настя Каменских умеет быть соблазнительной и горячей в любой одежде

Как сообщает Politeka.net, она обожает эппатировать публику откровенными нарядами и образами, которые ошеломляют многочисленных фанатов красотки. Каждый ее снимок получает множество комплиментов от пользователей сети.

Мы решили сделать подборку самых соблазнительных и откровенных снимков певицы, которые завораживают буквально с первого взгляда.

Одно из самых соблазнительных фото было сделано в Мексике, где Каменских отдыхает со своим мужем Потапом. Красотка позировала в черном крошечном купальнике. На бедра девушка повязала платок пестрой расцветки, сверкнув стройными ножками. Певица приняла соблазнительную позу перед камерой, на ее лице совершенно нет макияжа, а волосы собраны в пучок.

На втором снимке Каменских полностью разделась. Снимок был сделан еще во время отдыха пары в Мексике. На снимке Настя позирует спиной к камере, сидя на качели. При этом исполнительница полностью обнажена.

Третий снимок был сделан во время сьемок видео для ремикса хита Peligroso. Каменских показала снимок по пояс на котором предстала в платье, которое подчеркнуло ее бюст. Затемненное освещение добавляет снимку более пикантной атмосферы.

Четвертый снимок также был сделан во время сьемок видео для ремикса Peligroso. Соблазнительная певица позирует в блестящем платье. Она прикрыла свое глубокое декольте руками, но ее томное выражение лица, чувственно приоткрытые губы и слега прищуренные ярко накрашенные глаза создают образ женщины-вамп.

На пятом снимке певица похвасталась своей фигурой в белье, она томно приспустила штаны засветив самое сокровенное. На ней стринги и лифчик черного цвета. Снимок был сделан в ванной комнате. Красотка запечатлела свое отражение в зеркале.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год.

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев.

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное.