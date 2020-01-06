Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая улетела отдыхать на Сейшелы и делится в сети пляжными снимками

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм знаменитость запостила несколько фотографий, на которых запечатлена в купальнике и солнцезащитных очках.

На них ведущая выглядит довольной и широко улыбается.

На заднем фоне виднеется красивейший морской пейзаж.

«Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус :) когда год начинается с каникул, то до лета рукой подать 😇», - подписала Осадчая.

Пользователи сети пожелали Кати хорошего отдыха и отметили, что у нее шикарная фигура.

«Идеальное начало года. Завидую по доброму», «Какая шикарная фигура!👍», «Прекрасного отдыха😍❤️», «Волшебного отдыха», « Вам так идет этот пейзаж», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Катя Осадчая сравнила послевоенный Берлин с ситуацией, которая сложилась в Украине из-за России.

Под снимком Осадчая вспомнила страдания жителей столицы Германии во времена Берлинской стены и сравнила с нынешней ситуацией в Украине.

По ее словам, 30 лет это было и весь мир мирился с решением одной страны.

"Когда-то наши дети или внуки будут так говорить своим детям о нашей стране, о Крыме и Донбассе. Очень бы хотелось, чтобы к тому времени мы были такими же сильными, как Германия сейчас, а все пройденное было историческими уроками и важными воспоминаниями", – поделилась телеведущая.

Сообщалось, что Кароль и Осадчая отличились на корпоративе слуг народа.

В сеть попали фото и видео с новогоднего корпоратива «Слуг народа»

В пятницу, 20 декабря, у фракции "Слуга народа" произошел масштабный новогодний корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов столицы. Для политиков пела сама Тина Кароль и Jerry Heil, а ведущей была Катя Осадчая.

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