Украинская актриса Ольга Сумская в канун Рождества поделилась своим фирменным рецептом главного праздничного блюда – кутьи

Как пишет Рoliteka.net, секрет артистка раскрыла на своей странице в Инстаграм. Также она обнародовала несколько снимков, где позировала в праздничном наряде желтого цвета с миской кутьи на фоне новогодней елки.

Ольга рассказала, что варит кутью из пшеницы, однако ее также можно готовить из риса или булгура – получается не менее вкусно.

"Варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит - чернослив, груши, яблоки). Этот навар сохраняем. Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 минут на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке. Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть) и перетертым маком! Мед добавляем по вкусу. Если смесь сухая, долейте навар из сухофруктов", - написала Сумская.

По словам актрисы, ее секретным ингредиентом являются ложка коньяка и добавила, что «такую кутью можно есть три раза в день всю неделю и не надоест».

В комментариях подписчицы пришли в восторг от рецепта, Они отметили, что Ольга Сумская- не только талантливая актриса и красивая женщина, но и отличная хозяйка.

«Пани Оля, Вы такая красивая женщина и талантливая актриса! Просто люблю и уважаю Вас. Спасибо за такой хороший рецепт!», «Класс! 👍 Спасибо за такой душевный рецепт! «, «Безумно вкусно», «Невероятной красоты, мудрости и женственности женщина! Ольга, счастливого Рождества Вашей семье и Божьей благодати вашему дому🙌❤», «Спасибо Огромное Олечка! С Наступающим Рождеством! СЧАСТЬЯ всей Вашей семье!!!», - пишут они.

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