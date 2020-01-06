Украинский исполнитель и продюссер Алексей Потапенко, который более известен публике, как Потап, показал кадры с отдыха со своей женой Настей Каменских

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram рэпера.

На новых опубликованных фото из солнечного Канкуна (Мексика) Потап позирует напротив шкафчика с национальным декором. Он в соломенной шляпе, бледно-голубой футболке, желтых шортах и шлепанцах. На груди у него висят черные солнцезащитные очки. На втором и третьем фото рэпер держит в руках книгу про рон-н-ролл.

В подписи к снимкам он отметил, что музыка – это его страсть, которая всегда с ним на испанском, английском и украинском:

«Музыка – это моя страсть, она всегда рядом! Музыка всегда вокруг меня!».

В комментариях поклонники звезды отметили, что отпуск пошел ему на пользу, и он заметно похудел и помолодел.

«Оделся под цвет флага🇺🇦❤️», «Здравствуйте! Как вы похудели?», «Красава», «Алексей помолодел👍вот что делает отдых товарищи!», – пишут в сети.

Напомним, что Потап показал кадры с отдыха со своей женой Настей Каменских. На новых Настя Каменских предстала без уже полюбившегося многим ее поклонникам глубокого декольте или экстремального мини - просто себе отдыхающая в белой рубахе.

На другом снимке Потапа, вероятно, сфотографировала возлюбленная - он в сланцах, голубой рубахе, шортах и шляпе улыбается на одном из местных мостиков.

Поклонники с большим любопытством следят за последними публикациями артистов, а в адрес Потапа, в данном конкретном, как говорится, случае - отпустили массу комплиментов. В частности, люди пишут, что тот помолодел и похорошел рядом с Настей.

Мы ранее писали, что дети украинского рэпера Потапа путешествуют по США вместе с матерью. Миниатюрная брюнетка и мама двоих детей Ирина Горовая позировала в компании своих сына и дочери. На снимках компания веселится-улыбается и, похоже, все рады поездке. Одеты все по походному - погода в штате пасмурная.

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