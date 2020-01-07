Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот удивив поклонников необычным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила небольшое видео с отдыха, удивив внешним видом.

Сама звезда позировала с ярким макияжем на лице с распущенными волосами, уложенными в мягкие волны. Одета артистка в свободную спортивную кофту яркого оттенка и светлые джинсы. При этом без макияжа Анна показала себя с новой стороны - совершенно не похожей на ту девушку, которую чаще всего видят поклонники в Инстаграм.

Также артистка часто делится своими мыслями и переживаниями, размещает фотографии своих детей и рассказывает, как их воспитывает.

«С задачей «успеть все шестого января» почти справились 👌🏼», - написала она.

Пользователи сети мгновенно принялись комментировать нове фото артистки.

"Как приятно , когда вы с сынулей", " Наш год начался бурно. С ёлки на ёлки . И бегом на лыжи🎿😂 впрочем, как и всегда", - пишут в сети.

Также в разделе Стори артистка показала, как отдыхает вместе с Янисом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам он забавно почесывал ее волосы. Отметим, после заявления о своих отношениях, певица прекратила скрывать своего избранника и начала активно демонстрировать, как проводит с ним время.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом