Мисс Украина 2019 похвасталась идеальным телом в купальнике на отдыхе

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша не так давно вернулась из Лондона, где участвовала в масштабном конкурсе "Мисс Мира 2019", который состоялся 14 декабря. К сожалению, призового места украинская красавица не заняла, сообщает Politeka.net.

После празднования Нового года Маргарита отправилась отдыхать на Бали. Последние деньки она только и занимается тем, что публикует сочные фотографии со страны вечного лета. И этот раз не стал исключением: Маргарита показала в Stories свежий снимок в новом купальнике.

Гимнастка сидит на камне, приподняв ноги на носочки, и опустив руки. Она смотрит вниз, на свои ноги, и улыбается.

На ней лишь бикини красного цвета и солнцезащитные очки.

Фото получилось очень атмосферным, ведь она сидит на живописном пляже: голубая морская вода, синее небо, скалы.

Паша восхитила идеальным телом своих поклонников со всего мира, ведь на снимке невозмозможно заметить ни одного изъяна в фигуре украинской красавицы.

Однако, стоит отметить, что так как фото было размещено в разделе Srories в инстаграм, пользователи соцсети не могли его публично комментировать.

Напомним, что ранее Мисс Украина 2019 Паша показала невероятные снимки с отдыха на Бали. Она показала вертикальный шпагат, которым удивила своих поклонников в соцсети со всего мира.

Также мы писали, что Маргарита Паша предстала в белоснежном образе.

На ней красивый длинный белый пиджак, под которым, похоже, нет белья. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру гимнастки, а также выделил ее пышное декольте. волосы Маргариты распущены, а на ее лице легкий макияж.

Маргарита активно занимается спортом, заботится о своем здоровье и внешнем виде, а также придерживается сбалансированного питания, ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

Напомним, новая Мисс Украина ответила на нападки из-за пластики: признание поражает.

Как сообщала Politeka, мисс Украина вляпалась в языковой скандал: «Если кого-то не устраивает…».

Также Politeka писала, что новая Мисс Украина оказалась в центре интим-скандала, всплыли неожиданные детали: «Обидно за страну».