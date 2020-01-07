Настя Каменких и Потап показали, как одеваются на отдыхе

Украинский исполнитель и продюссер Алексей Потапенко, который более известен публике, как Потап, показал новое фото со своей женой Настей Каменских

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу в Instagram рэпера.

На новом снимке из солнечного Канкуна (Мексика) Потап позирует в обнимку со своей супругой Анастасией Каменских. Он одет просто и обычно по сравнению со своей любимой певицей – она нарядилась как звезда на отдыхе. На Насте длинная майка-платье в обтяжку цвета хакки, которая едва прикрывает ее длинные ноги. Певица украсила ее широким черным поясом, украшениями и часами на руках, шее и массивными серьгами. Также Каменских вставила серьгу в нос.

Потап же был одет в белую футболку, серые шорты и неизменную кепку.

На исполнителях уже можно отчетливо заметить загар.

Этим совместным фото Потап поздравил поклонников в сети с Рождеством.

«З Різдвом! С Рождеством! Feliz Navidad! 🎄 Merry Christmas 🎁», – подписал он снимок.

В комментариях украинцы начали активно писать комплименты звездным супругам.

«Классные», «Уууух вы и классные💥👏💪❤️», «Милашки, люблю вас😍», «Шрек и Фиона», «Очень круто выглядите🔥🔥😍», «Ох, какие вы крутые! Обожаю👍😍😍», «Вы крутые🔥🔥🔥», «Красава бро. Привет из Кракова», «Взаимно», «Прекрасная пара!!!!😘», «Потап как батя Насте 😂», «Православненько Настя выглядит🔥)))», «так похудел», «Лучшие😍», «Настенька кайфовая», «Потап, вы верующие?», «И вас с праздником! Будьте счастливы и здоровы! 🌺😍🙏 Вы классные😘, счастья Вам!❤️», – написали в комментариях пользователи.

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