Популярная украинская исполнительница Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» показала пышные формы в облегающем купальнике
Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в Instagram.
«Я бы еще купалась, сказала бы я. Но передумала», - говорит она.
Обратим внимание, что Каминская сейчас отдыхает на Бали. На снимках певица демонстрирует пышные формы в чрезвычайно облегающем купальнике, из-под которого торчат соски.
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Обратим внимание, что поклонники Каминской не смогли отреагировать на откровенный наряд девушки – кадрами звезда поделилась в Stories.
Как сообщалось ранее, певица и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.
Певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.
В Инстаграм певица не так давно представила фото до концерта, рассказав, что очень устала и просто без сил. Слава также показала себя сидящей на диване и даже мило покривлялась на камеру, показав, как прохожие ее коллеги целуют в лоб.
Сейчас же певица отправилась на отдых и активно показывает себя в естественном виде. Так, в разделе Стори появилась целая серия кадров без макияжа. Звезда показала себя в естественном виде и безо всяких украшений.
Слава обедала вместе с семьей и активно рассказывала о своих буднях.
Напомним, Каминская оказалась в постели и рассказала о своих ночных шалостях
А еще Politeka писала, что Каминская из «НеАнгелов» выставила напоказ роскошные формы
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