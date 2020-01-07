Дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая решила порадовать поклонников новой откровенной выходкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, она в компании двух молодых людей демонстрирует формы в кожаных штанах после того, как один из них говорит: «Наташа сегодня в стиле кожаного журавлика».

Уточним, что после этого Горовая поворачивается «гордостью Кардашьян» на камеру, демонстрируя идеальное тело. После этого заявляет прямо на камеру: «Да, особенно сзади ничего. Это я еще так, сильно скромная».

Обратим внимание, что поклонники девушки остались безмолвны и не смогли высказать свое восхищение. Кадры Горовая выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась прелестями в наряде без белья

Так, на опубликованном снимке Горовая позирует в одном топе без белья, из-под которого торчат соски.

Уточним, что девушка также опубликовала архивный снимок, на котором позирует в белых шортах-велосипедках и белом топе.

Также мы писали, что экс-супруга Потапа Ирина Горовая, дочь Наталья и сын Андрей на новогодних каникулах отдыхают за океаном.

Так на новых опубликованных кадрах в Instagram, миниатюрная брюнетка и мама двоих детей Ирина Горовая позировала в компании своих сына и дочери. Компания направлялась на остров Бейнбридж, что находится не так далеко от Вашингтона - в округе Китсэп.

На снимках компания веселится-улыбается и, похоже, все рады поездке. Одеты все по походному - погода в штате пасмурная.

Стоит также отметить, что младший сын Потапа и Горовой заметно повзрослел - парень очень "вытянулся". Поклонники оценили такой "поход" семьи и написали всем ее членам немало комплиментов.

Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках

А еще Politeka писала, что Потап внезапно заговорил о расставании с Каменских

Также Politeka сообщала, что дочь Потапа ошеломила признанием в одном платье