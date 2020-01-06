Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась прелестями в наряде без белья

Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.

Так, на опубликованном снимке Горовая позирует в одном топе без белья, из-под которого торчат соски.

Уточним, что девушка также опубликовала архивный снимок, на котором позирует в белых шортах-велосипедках и белом топе. Однако поклонники Горовой не смогли высказать свое мнение о формах девушки, поскольку снимки она выбросила в Stories.

Как сообщалось ранее, экс-супруга Потапа Ирина Горовая, дочь Наталья и сын Андрей на новогодних каникулах отдыхают за океаном.

Так на новых опубликованных кадрах в Instagram, миниатюрная брюнетка и мама двоих детей Ирина Горовая позировала в компании своих сына и дочери. Компания направлялась на остров Бейнбридж, что находится не так далеко от Вашингтона - в округе Китсэп.

На снимках компания веселится-улыбается и, похоже, все рады поездке. Одеты все по походному - погода в штате пасмурная.

Стоит также отметить, что младший сын Потапа и Горовой заметно повзрослел - парень очень "вытянулся". Поклонники оценили такой "поход" семьи и написали всем ее членам немало комплиментов.

До этого мы писали, что дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах. Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.

В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.

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