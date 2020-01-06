Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась прелестями в наряде без белья
Как сообщает Politeka, снимки девушка опубликовала в Instagram.
Так, на опубликованном снимке Горовая позирует в одном топе без белья, из-под которого торчат соски.
Уточним, что девушка также опубликовала архивный снимок, на котором позирует в белых шортах-велосипедках и белом топе. Однако поклонники Горовой не смогли высказать свое мнение о формах девушки, поскольку снимки она выбросила в Stories.
MARUV без латекса застукали в самый пикантный момент: засунула руку в штаны и...
Бесстыжая Каминская без одежды и стыда показала самое сокровенное крупным планом: "Сказочная"
Галкин поразил выходкой в постели, «у всех на виду»: кадры облетели сеть
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Как сообщалось ранее, экс-супруга Потапа Ирина Горовая, дочь Наталья и сын Андрей на новогодних каникулах отдыхают за океаном.
Так на новых опубликованных кадрах в Instagram, миниатюрная брюнетка и мама двоих детей Ирина Горовая позировала в компании своих сына и дочери. Компания направлялась на остров Бейнбридж, что находится не так далеко от Вашингтона - в округе Китсэп.
На снимках компания веселится-улыбается и, похоже, все рады поездке. Одеты все по походному - погода в штате пасмурная.
Стоит также отметить, что младший сын Потапа и Горовой заметно повзрослел - парень очень "вытянулся". Поклонники оценили такой "поход" семьи и написали всем ее членам немало комплиментов.
До этого мы писали, что дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах. Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.
В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.
Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках
А еще Politeka писала, что Потап внезапно заговорил о расставании с Каменских
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа ошеломила признанием в одном платье