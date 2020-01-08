39-летняя российская телеведущая и певица Анна Семенович устроила жаркую фотосессию прямо в самолете

Как передает Politeka.net, звезда поделилась снимками в своем микроблоге в Инстаграм. Артистка предстала на борту роскошного самолета в черной футболке, светло-серых джинсах и белых кедах. Волосы у нее растрепаны, а на лице ноль косметики. Анна кривляется на камеру, улыбается: видно, что она находится в предвкушении замечательного отдыха. Несмотря на то, что она ненакрашена, выглядит очень свежо. После того, как фолловеры обратили внимание на "ни фига себе самолет", Семенович призналась, что летит бизнес-классом "Эмирейтс авиалинии".

"Рождество в самолёте по дороге в отпуск 🙏🏼 Наслаждаюсь каждым мгновением , что вы хотите видеть в моей ленте из отпуска??? Пишите скорей в коментах , все покажу и расскажу 👇🏼😘 С Рождеством вас мои любимые", - подписала снимки артистка.

Комментирующие пожелали ей успешно добраться до пункта назначения и хорошенько отдохнуть.

"Очаровательная у вас улыбка👌🏻"

"Позитивнее человека чем вы не знаю 🔥 😘Подарите нам с отпуска тёплого солнышка 🔆"

"Вы необыкновенная!!!!! Просто такая своя в доску! 😍покорили Вы меня Секретом на миллион))))) очень откровенно, очень близко к народу. Анечка, отличного отдыха. 😇🙏🏻💙Едууууу!!! Еду фоткайте! Я отказалась от сахара - хоть за других порадуюсь 🎄❣️🎀счастливого полёта 😇"

"Тебе очень очень классно без косметики🔥"

"Не фига се у тя самолет. 👍👍👍👍👍"

"Твоя красота – адская и райская одновременно. Ты грешная Ева и страстная чертовка. В твоих глазах огонь и лёд никак не поделят лидерство. 👌"

Ранее мы сообщали, Семенович поделилась в Инстаграм фото, на котором она позировала в невероятно красивом брючном костюме сочного фиолетового оттенка. Наряд выгодно подчеркнул прелести певицы, а от зоны декольте невозможно было отвести взгляд.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"