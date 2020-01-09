Отец американской звезды Анджелины Джоли, артист Джон Войт, рассказал все, что думает о своем бывшем зяте, Брэде Питте

Так, родственник известной на весь мир красотки уже не мог молчать и рассказал, что поддерживает Брэда. Кроме того, Джон до сих пор находится под впечатлением от работы бывшего зятя в фильме "Однажды в... Голливуде". Он сказал, что гордится Питтом в таком динамичном и необычном кино, пишет People.

Далее Войт добавил, что считает свою дочь отличной матерью.

По словам артиста, Джоли хорошо следит за своими чадами, знает о них все и проявляет большую заботу.

Также Джон рассказал, что каждый из шестерых детей Джоли - особенный.

Напомним, 4 января Анджелину Джоли заметили с близнецами Вивьен и Ноксом.

Троицу видели на улице в Лос-Анджелесе.

А спустя день Джоли вместе с дочерью Вивьен пошли за покупками также в Лос-Анджелесе.

Артистка выбрала черное длинное пальто, под которым не смогла утаить свои роскошные формы. Также для выхода звезда выбрала бежевые балетки, хотя за день до этого расхаживала в сапожках, в то время как ее дети были в футболках.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт на "Золотом глобусе 2020" получил награду как лучший актер второго плана за фильм "Однажды в Голливуде". Во время благодарственной речи он пошутил о многочисленных романах, которые ему приписывает пресса.

«Я хотел привести свою маму, но не смог, потому что с каждой женщиной, с которой я стою рядом, мне приписывают роман, и это было бы просто неловко», – съязвил голливудский актер с серьезным лицом.

Ранее мы писали, что Брэд Питт откровенно рассказал о своей первой любви и поцелуе в начальной школе. Бывший муж Анджелины Джоли сознался журналистам, что начал упадать за девочками еще в начальных классах.

Питт вспомнил, что его первый поцелуй случился еще в четвертом классе. И по его словам, поцелуй принес мало приятных ощущений, даже наоборот, он чувствовал сильный дискомфорт.

Напомним также, что только недавно Анджелина Джоли организовала для старших детей поездку на родину удочеренной Захары.

Известно, что еще в 2015 году Захара выразила желание встретиться со своей биологической матерью.

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