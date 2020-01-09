Артистка была в ванной совсем не голой

Певица Ольга Серябкина даже после ухода из группы "Серебро" (MOLLY) становится все больше популярной

Поклонники творчества и фигуры артистки создали в Инстаграм фан-страничку звезды, пишет Рoliteka.net.

На снимках, обнародованных фанатами, звезда предстала в откровенном образе. Девушка находилась в пенной ванне, однако при этом в куртке, которую расстегнула.

Образ Ольги дополнил необычный макияж с белыми стрелками и подведенными глазами, а также крупные серьги, напоминающие пружину.

На снимках звезда либо лежит в ванной, либо приподнимается и дерзки смотрит в камеру.

"Никто не сможет спасти тебя от утопления, если ты не готов покинуть океан 😉#molly", - подписаны фото.

За час пост артистки собрал примерно 800 лайков и немного комментариев.

"Привет лелик🙌", "Я смогу 😊😊😊", "Beautiful🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Оль ты что куртку-то забыла снять?", "Давай утонем вместе🛶😂", "Прикольно выглядишь Олька👍", "Ну прямо подруга Ихтиандра)", "Научись выгребать", "Порой и не хочется чтобы тебя спасали)", "🔥сексик 👍", "без одежды еще лучше", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина, которая теперь выступает сольно, как Molly - удивила публику.

Девушка разделась сред бела дня. На фото звезда красовалась полуголой и в необычном наряде - совершенного потрясающего цвета лифчике.

Звезда приспустила теплый комбинезон и показалась в таком необычном белье. Необычное оно еще и потому, что текстура ткани изделия, похоже, плотная, как у свитера.

"Не холодно", - подписала артистка снимок.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина понежилась в постели полуголая.

Звезда позировала вся в белом: в пиджаке и штанах - на фоне ретромобиля.

Под костюм исполнительница надела блестящий декольтированный топ и именно такой Molly предстала перед поклонниками 4 января в сети.

Вслед за этим интригующим снимком, фанаты звезды опубликовали более горячий - "пижамный".

Ранее сообщалось, что Оля застыла в пикантной позе, стоя на четвереньках. На ней - топ со стразами, который оголил ее тонкую талию и такая же юбочка с блестящими колготками.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.