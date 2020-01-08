Роскошная американская знаменитость Анджелина Джоли прогулялась вместе с дочерью по улице

Пятого января голливудскую актрису засняли вместе с дочкой Вивьен, пишет Рoliteka.net. Красотки выгуливали своих больших псов и выглядели очень счастливо. Обе веселились, пытаясь удержать резвых собак.

Для прогулки Джоли выбрала белую, похожую на шелковую, блузу, а также черные пальто и брюки. Завершали образ звезды балетки телесного цвета и крупные очки. Трудно было не заметить глубокое декольте наряда, которое подчеркнуло грудь артистки.

Вивьен же надела футболку и шорты.

Снимки, сделанные папарацци, обнародовали в одной из фан-страничек Джоли.

"Хахахахахах так весело, я люблю тебя, моя дорогая ❤ Я люблю твоих детей 🐧 Я люблю твоих собак 🐶", "😍😍❤️ Великая мама, прекрасная женщина 🙏 Здоровья и удачи", "эти собаки безопасны?", "Лол", "Легенда","Идеальная женщина", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Анджелина Джоли также была замечена в Лос-Анджелесе с детьми.

Актриса провела время с близнецами, Нокс и Виви.

Папарацци сняли Джоли с детьми на улице четвертого января. Для своего выхода артистка выбрала длинное черное пальто, под которым виднелся белый наряд, видимо, мини-платье, а также черные сапожки. Фигуру знаменитости не удалось скрыть.

Образ артистки завершала красивая сумочка и аксессуары.

Примечательно, что дети актрисы выглядели совсем по-летнему в отличие от матери.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли вместе с другими артистами фильма "Вечные" провели рождественскую вечеринку.

Актриса появилась на фотографиях вместе с Сальмой Хайек и другими звездами.

Для своего выхода Джоли выбрала черный наряд, демонстрирующем ее спинку и подчеркивающем красивую фигуру, одним словом: "Ух, какая!". Артистка веселилась с коллегами.

Фотографии с вечеринки появились в фан-группах Энджи. Знаменитость общалась с людьми, и судя по снимкам, смогла их развеселить.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли, прогулялась с детьми по магазинам

Звезду вместе с дочерьми, Захарой и Шайло, заметили в Лос-Анджелесе в конце прошлого года.

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