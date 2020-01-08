Украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, огорошила обращением в соцсети

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадрами в "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм, на которых рассказала о печальном опыте полетов на самолетах одной из известных авиакомпаний. По словам Ани, мало того, что один раз самолет "был раздолбанный", так в другой - она еще осталась без багажа.

"Моя вечная история... Опять не прилетел багаж, и вот я торчу в аэропорту. И заполняю все бумажки. Что я хочу сказать. Я была лучшего мнения о "Турецких авиалиниях". Туда летела в Сочи - был раздолбанный самолет. Сели не с первого раза... полный трешняк. Обратно лечу - была несостыковка больше полутора часа и не погрузили мой багаж. Что хочу сказать... Вы тупо испортились, реально. Из всех авиакомпаний, которыми я летала, есть три адекватные ... Все остальные это просто дно, сорян", - поделилась певица.

Напомним, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет "МАУ", летевший из Тегерана в Киев. В результате трагедии погибли 176 человек, включая 9 членов экипажа. Точная причина катастрофы еще не названа, но президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что исключает версию теракта.

Ранее мы сообщали, MARUV выложила кадры с отдыха в России. Она побывала на берегах реки Мзымта на курорте Роза Хутор. Девушка предстала в горячей ванне с полотенцем на голове. Звезда заставила поклонников завидовать ее райским утехам в горячей ванне среди заснеженных гор.

Также мы рассказывали, Анна Корсун удивила внезапной сменой имиджа. Сначала красавица из жгучей брюнетки превратилась в страстную блондинку, а теперь стала... мальвиной. Звезда обескуражила голубым цветом волос. Она поделилась кадрами в красном облегающем платье, выгодно подчеркивающим все ее достоинства. Однако поклонники обратили внимание не на ее прелести, а на то, то у нее с головой.

"Лучший смурф в мире 🔥"

"Мальвина 😍 "

"Нравится! Но ты теперь потеряла свою изюминку! Всё-таки чёрный твой лучший цвет. Тем более мы только к седому блонду привыкли. Но всё равно ты ооочччееенннььь красивая!🔥" Напомним, MARUV рассказала об интимных конфузах во время концерта

Также Politeka сообщала, что MARUV оказалась в толпе полураздетых красоток