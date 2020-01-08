Мисс Украина 2018 показала пару эффектных кадров с отдыха

На новом снимке-сэлфи украинская модель Леонила Гузь предстала практически в светлом боди или купальнике, чем "взбудоражила" многих свох поклонников. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.

Новый снимок у зеркала порадовал многих фанов звезды и "ценителей" женской красоты вообще – на фото девушка позирует, расставив ноги. Кроме купальника или боди, на ней модные кросовки. Манекенщица также распустила свои роскошные длинные волосы. "События" разворачивались у подножья кровати, что придало кадру еще большей пикантности.

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответсвующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

Так как Леонила Гузь еще молода - кстати будет вспомнить и о том, что дочь известной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, начала встречаться с парнем, который не нравится ее родителям.

Известно, что начинающая модель 18-летняя Кайя закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном, который старше ее на восемь лет.

Поклонники знают Пита по скандлам и любовным похождениям. Дэвидсон встречался с известными певицами, актрисами и моделями, большинство из которых были его страше.

Кроме того, Пит употребляет запрещенные вещества не скрывает это и не видит ничего предосудительного.

Напомним также, 22-летняя модель, "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко показала, как они вместе с мужем, 36-летним телеведущим Дмитрием Комаровым, встретили новый год.

Пара променяла пасмурный Киев на жаркий Сингапур. Александра поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм.В кадре они с Комаровым находятся на пляже, сидят на камне, а у Саши на коленях поднос с двумя бокалами шампанского.

Напомним также, экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды.

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Так на новых опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности

Как сообщала Politeka, известная модель Victoria Secret рассказала о своих комплексах.

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