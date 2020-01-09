39-летняя российская певица Анна Семенович удивила откровением на Сейшелах

Как передает Politeka.net, артистка поделилась фото с отдыха в своем микроблоге в Инстаграм. Она позировала у кромки океана возле каменного валуна. Голубое небо, тропический лес вдали и белый песок: что еще нужно для счастья? Оказывается, не краситься и не причесываться. Полное расслабление, по мнению Ани. На фото она предстала в платье-тунике в черно-золотистых тонах, солнцезащитных очках и с собранными в пучок волосами. Аня позирует, подняв одну руку вверх, будто прикрываясь от солнечных лучей.

"Не крашусь, не причесываюсь , просто загораю 👍🏼 #отдых #кайф #море #солнце #пляж", - подписала снимки звезда.

Комментирующие отнеслись с юмором к "одичалости" Семенович. Большинство из ее фолловеров порадовались за артистку. К слову, девушка призналась, что на Сейшелах ее фотографировал... некий мужчина.

"🔥Ждём этапа - не одеваюсь и не инстаграммлюсь😘приятного отдыха"

"Ну и правильно. Отличного отдыха👍"

"Какая красота😍👍"

"Анна, ты и так прекрасна!😘😍🌸🙂❤️💖💗🔥 Приятных тебе впечатлений!Красочных ежеминутных побуждений!"

"И зубы не чистию😍🤣"

"Хорошо хоть людей нет на необитаемом острове, а то распугала бы не накрашенная 😂😂😂 или не накрашенная такая же красотка как и накрашенная? 🤔🤔🤔"

Ранее мы сообщали, Аня устроила пикантную фотосессию прямо на борту самолета во время полета на отдых. Многие обратили внимание больше не на пышные прелести красотки, а на роскошный салон авиалайнера. Аня призналась, что летела бизнес-классом "Эмирейтс авиалинии". Примечательно, что уже на самолете она перестала краситься и предстала взору поклонников без грамма косметики на лице.

"Рождество в самолёте по дороге в отпуск 🙏🏼 Наслаждаюсь каждым мгновением , что вы хотите видеть в моей ленте из отпуска??? Пишите скорей в коментах , все покажу и расскажу 👇🏼😘 С Рождеством вас мои любимые", - подписала снимки артистка.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"