Скандал между Аллой Пугачевой и членом экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадимом Манукяном получил продолжение

Как известно, страницу Вадима Манукяна в социальной сети "Одноклассники" ликвидировали после критики Примадонны.

Прокомментировать ситуацию решил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич. Он поддержал Манукяна.

"Я много публично выступаю и требую, чтобы российские "новые медиа" вводили у себя то, что называется саморегулированием, удаляли экстремистский и противоправный контент. Мне в ответ рассказывают, что это невозможно. Точно? А вот блогеру Вадиму Манукяну соцсеть "Одноклассники" на Рождество удалила страницу без предупреждения и безо всяких там уведомлений", – написал Малькевич в своем телеграмм-канале.

Его высказывание относительно ситуации оказалось очень экспрессивным.

"Что нарушил? Внимание. Интрига. Та-да-да-дам! Последний пост Манукяна в "ОК" был с заголовком о том, что "Время Пугачевой прошло" и был посвящен новогодним ТВ-огонькам. Это теперь запретная тема?" – возмутился Малькевич.

В свою очередь Манукян поблагодарил коллегу за поддержку. Он отметил, что социальные сети должны блокировать противоправные материалы.

"Я считаю, что российские соцсети не вправе вести себя подобным образом ни в отношении рядовых пользователей соцсетей, ни уж тем более в отношении публичных людей. Мы уже привыкли к тому, что западные соцсети ведут себя подобным образом, но чтобы российские "Одноклассники" после поста про Пугачеву, не говоря ни слова, просто деактивировали аккаунт... Это уже переходит всякие границы", – заявил он.

В Сети поднялась такая волна негодования, что блогеру были вынуждены вернуть его страницу. Малькевич же выразил желание услышать официальный комментарий от представителей "Одноклассников".

"С одной стороны, хорошо – общественное мнение что-то значит в нашей стране. С другой стороны, хотелось бы получить внятные объяснения со стороны российской корпорации, которая банит российского общественного деятеля. Ждем-с", – подытожил он.

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