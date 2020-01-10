Американская актриса с украинскими корнями Милла Йовович снова забеременела в свои 44 года

Звезда призналась, что набрала 22 килограмма, пишет Рoliteka.net. Артистке тяжело передвигаться, однако, к счастью, девочка в утробе отлично развивается.

Актриса старается много времени проводить на прогулках. Так, недавно Йовович с семьей заметили в Беверли-Хиллз. Милла выбрала для выхода полосатую футболку, джинсы и обувь на полоском ходу.

Фото, сделанные папарацци, тут же разлетелись по сети. По снимкам заметно, как сильно изменилась фигура знаменитости.

Милла рассказала, что во время беременности не придерживается диеты и не занимается спортом. Оказывается, артистка боится выкидыша.

К сожалению, предыдущая беременность закончилась трагично. Звезде по медицинским показаниям пришлось делать аборт. Это случилось на четвертом с половиной месяце беременности во время съемок в Восточной Европе. Звезде давалось тяжело восстановление в психологическом плане.

Стоит отметить, что прошлые беременности Милла также не ограничивала себя в еде. Поэтому и набирала более 30 кг. Актриса утверждает, что набирать вес было весело, а вот сбрасывать очень сложно.

Напомним, летом Милла Йовович сообщила, чо станет мамой в третий раз.

43-летняя голливудская актриса опубликовала снимок, на котором был виден довольно сильно округлившийся животик.

Актриса долго скрывала радостную новость, поскольку боялась выкидыша. Однако сейчас ей и малышу ничего не угрожает.

По словам Йовович, она не говорила фанатам о радостном событии, так как у нее были проблемы с предыдущей беременностью. Зато теперь она может подтвердить: скоро на свет появится еще одна дочь — уже третья в ее семье с режиссером Полом Андерсоном.

Ранее сообщалось, что Мила Йовович в 2018 году снялась в провакационной фотосессии для Love Magazine.

Для фотосета в популярном глянце звезда примерила немало стильных нарядов. В частности, актриса показала дерзкие образы в черном и синем брючных костюмах.

Кроме этого, стройное и женственное тело Миллы Йовович в дерзких образах стилисты дополнили собранными волосами и едва заметным макияжем.

Напомним, горжусь этой съемкой: Мила Йовович удивила дерзкими образами новой фотосессии

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