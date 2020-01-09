21-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа, Наташа Горовая, показала как проводит время в Калифорнии в США

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм девушка выложила несколько снимков, на которых она предстала в восхитительном образе. На ней расстегнутое пальто бежевого цвета длиной до середины икры, тонкий свитер серого цвета и длинная юбка с цветочным принтом светлых тонов свободного кроя.

Наташа позирует рядом со старым телефоном, висящим на стене. Девушка делает вид, что звонит кому-то. Кому - выяснилось в подписи к кадрам.

"Хотела позвонить своему любимому, но почему-то не смогла дозвониться. А потом вспомнила что его нет 🥰", - поделилась дочь рэпера своей бедой.

Комментирующие поспешили утешить девушку, мол, все еще впереди: и любовь, и любимый.

"Будет. Все будет"

"Какая красивая😍"

Ранее мы сообщали, Горовая поделилась фото в обнимку с тем, кто "похитил" ее сердце. Любовью Наташи оказался песик породы "мопс". Девушка поблагодарила уходящий 2019 год, за то, что стала счастливой мамой, намекая на четверолапого друга.

«Никаких итогов года! Только.. Эта лапка, которая обнимает 💛 Знаю, что ждёшь меня ❤️ Я стала самой счастливой , с тех пор как у меня появился мопсик С наступающим, друзья!🥳»,- написала Наталья.

Также мы писали, повзрослевшая Наташа удивила кадрами в кожаных черных штанах. Девушка крутится перед объективом и оценивающе изучает свою "пятую точку", подмечая, что это еще "по-скромному".

«Да, особенно сзади ничего. Это я еще так, сильно скромная», - говорит она в кадрах в "сториз".

Кроме того, мы рассказывали, недавно Горовая поделилась детскими фото. Задорная девчушка умилила сеть. На одном из снимков Наташа, видимо, на кого-то обиделась, так как выражение ее личика было хмурым и будто так и говорило "не трогайте меня".

"Что для меня счастье? Это широкое понятие, которое одним словом не объяснить) Это моя семья - когда можно собраться раз в неделю или чаще , навестить родных, обсудить детство 🧸 Это любимая работа, на которую иду каждый день с желанием и знанием что развиваюсь и двигаюсь вперёд 💥", - подписала детские кадры дочка рэпера.

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