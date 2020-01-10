Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала несколько кадров с вечеринки "Вечерний Добкин"

На кадрах девушка предстала в красивом блестящем платье, пишет Рoliteka.net. Алла подчеркнула формы глубоким декольте, а благодяря длинному вырезу на юбке платья можно было рассмотреть стройные ножки девушки.

Дочь Добкина опубликовала видео, на котором блистала на сцене. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Девушка пела песню "Музыка нас связала", а аккомпанировали ей профессиональные музыканты.

Публика подпевала девушке и танцевала под композицию.

"Свадьбы, банкеты..дорого 😂😂", - с иронией написала Алла Добкина в посте Инстаграм.

За 18 часов кадры собрали более 15 тысяч просмотров и много комментариев.

"Смешилка ты Аллусь....классно вышло у тебя....😕😕🙌🌼😂😂", "Зато красивая😉", "Прям Бурунова за пояс заткнула)))👏👏👏", "Танцуешь лучше...", "Талантливый человек, талантлив во всем! Алла, вы крутая!", "👍 супер!", "шИкарно", "Ужас", "Пора на студию)))", "Очень даже 🎉🎉😂👏🏻👏🏻❤️ритм , стиль , харизма )) короче огонь)", "Можно цену в Директ пожалуйста 😂", "Шикарное платье Алла", "Немного не по нотам , но ничего", - написали комментаторы.

Отметим, российский актер Сергей Бурунов в 2018 году неудачно исполнил песню "Музыка нас связала".

Тогда бывшая солистка группы "Мираж" предложила в соцсети перепеть песню хуже, чем актер.

Вероятнее всего, Алла приняла участие в челлендже.

Ранее мы писали, что Алла в этот раз позировала присев на стол. Для вечера Добкина выбрала шикарное вечернее платье с внушительным декольте и экстремальным разрезом на ноге. Знаменитость закинула ногу за ногу и подчеркнула их идеальные формы.

На втором фото Алла уже делает селфи с отцом, который держит в руке микрофон.

Напомним, Алла Добкина поделилась несколькими фото с отцом. Так, на одном из кадров она прижалась к щеке Добкина своей щекой, а на другом нежно его поцеловала. Алла предстала в черном пиджаке, с распущенными волосами и минимумом косметики.

Михаил Добкина на обоих кадрах держит руку возле подбородка и смотрит прямо в объектив.

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