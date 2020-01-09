Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла затеяла масштабную вечеринку вместе со своим отцом - в числе приглашенных и выступающих была Даша Астафьева

Алла в этот раз позировала у подножья сцены, присев и скрутив губки "бантиком ". Для вечера Добкина выбрала вечернее платье с внушительным декольте и экстремальным разрезом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram дочери одиозного политика.

Даша Астафьва красовалась на сцене в еще более экстремальном наряде и в окружении полуобнаженных дам из подтанцовки. На кадраз со сториз Добкиной видно, что Астафьева поет, на ней блестящий во всех смыслах слова корсет, она в чулках или колготах, стоит ли говорить о внушительном декольте, обуви на каблуке, провоцирующих позах, ярком макияже - все это присутствовала на и во время выступления популярной украинской исполнительницы.

Алла же Михайловна всячески хотела подыграть привлекательной звезде и кривлялась на камеру.

Ранее мы сообщали, что на своей странице в Instagram бывший парламентарий Добкин опубликовал фотографии ордена «Победа», снятого с Монумента славы во Львове, который он выкупил на пункте приема металлолома.

На снимках также запечатлен момент демонтажа ордена.

По словам хозяина страницы, орден весит более 700 килограммов. Он был найден на одной из львовских фирм.

«Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждёт того времени, когда мы вернём его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернём. Но, думаю, это будет не скоро», – написал Добкин, добавив, что «с памятниками воюют не только по идеологическим мотивам, это ещё у патриотов и неплохой бизнес».

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