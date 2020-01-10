Актриса призналась, как на ней отражаются застолья

Звезда студии "Квартал 95" Вера Кекелия опубликовала фото, представ в красивом образе

Артистка "Женского квартала" поразила формами в черном платье с глубоким декольте, пишет Рoliteka.net.

Платье подчеркнуло красивую фигуру артистки - тонкую талию и бедра. Дополнял изысканный образ короткий жакет с украшением на груди.

Прическа в стиле Мерилин Монро и макияж с акцентом на красные губы - отлично подошли к вечернему образу красотки.

На фото Вера улыбалась, смотря вдаль и приподняв руку на уровне плеча.

"Ну, уж нет, Праздничные лишние килограммы🙈 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Поездки к родителям, праздничные столы, лично для меня, никогда не проходили бесследно😂 Побаловала себя и хватит❌", - написала Кекелия.

За три часа пост артистки собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Красивая!", "Королева😘", "Роскошная! 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Кекелия позировала в вечернем платье, усыпанном блестками и с открытой спиной. Образ дополнила белоснежная накидка, как боа, только меховая.

На другом - бельевом варианте коктельного платья, которое артиска "заприметила" еще с осени, также открыта спина, артистка стоит, как и на первом снимке, в полуоборота и пронзительно смотрит в объектив камеры.

Стильная укладка, алая помада на устах - девушка выглядит преркрасно.

Ранее мы писали, что Вера Кекелия опубликовала несколько фото. На одном из них девушка позирует в черном лифчике и сетчатых колготках.

Актриса стоит перед камерой, обнимая себя руками.

«В новый сезон в новых образах! Другая, не такая как обычно;)», — подписала снимок Вера Кекелия.

Поклонники пришли в восторг:

«Мадонна! Сходство поразительно! 😍», «Вау🤩🔥», «Очень красивая 💕», «Шикарная😍😘», «Огонь!😍», — пишут поклонники звезды Квартала.

Ранее сообщалось, что звезда студии «Квартал 95» поразила новыми образами, показанными на странице в Instagram, отмечая участие в «Женском квартале».

Вера Кекелия восхитила чувственным и нежным фото. Звезда предстала перед поклонниками с ярким и одновременно с тем - нежным макияжем и украшениями.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что красавица из "Квартал 95" восхитила видом в одном свитере: "Ангельская крошка"