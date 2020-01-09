Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, покрасовалась раздетой на балконе

Пикантные кадры порадовали поклонников звезды сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новых опубликованных фото, девушка позирует на балконе в корсетном варианте белья, а также спортивном костюме. Свою пишную грудь модель выпятила прямо в камеру - кружевной верх ее белья выгодно подчеркнул выдающиеся округлости украинской знаменитости.

Алена Омовчи практически каждый день радует поклонников "голыми" этюдами - ее фото всегда носят несколько личный характер, но поклонники звезды этому и рады - где еще "поглазеешь на такую красоту", пишут они.

Ранее украинка, которую из-за любви к пластике и желания подрихтовать свои природные женские размеры под мега-популярные пышные формы армянки-американки, называют местной Ким Кардашьян. Перед Новым годом модель покрасовалась, вероятно, на морозе раздетой.

Так на новом опубликованном фото артистка вся в белом - кружевном низе бельевого комплекта, пушистой шапке и варежках - красуется на балконе. Модель повернулась к фотографу спиной, но при этом отчетливо видно, что ее объемная грудь обнажена и она прикрыла ее руками.

Поклонники нахваливают "украинскую Кардашьян", пишут, что такая "горячая красотка" - предел мечтаний любого мужчины. Некторые запереживали, не простудится ли раздетая до трусов красавица.

Напомним, украинская Кардашьян без одежды показала свою "светлую сторону".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.