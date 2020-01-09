У Илона Маска будет шестой ребенок

Девушка основателя компании Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс, опубликовала в Instagram фото интимного характера, на котором засветила свой «беременный» животик, сообщает Politeka.net.

Отметим, у Илона Маска и его бывшей жены Джастин Уильсон пятеро сыновей — 11-летние двойняшки и девятилетние тройняшки. Настоящая девушка пока еще не имеет детей, но этим фото как бы намекнула на скорые перспективы родить для миллиардера.

Так, 31-летняя знаменитость предстала на футуристическом кадре обнаженной и с "прозрачным" животом, в котором можно разглядеть младенца в утробе. Многие обвинили певицу в использовании фотошопа, однако, остальные принялись поздравлять пару со счастливым событием.

Никаких комментариев касательного будущего отцовства сам легендарный изобретатель не давал, но все же, если просмотреть предыдущие фотографии звезды, то можно догадаться, что беременность девушки Маска – не фейк.

Интересно, что сам миллиардер уверен, что умные и образованные люди должны заводить как можно больше детей, ведь они будут похожи на них самих: «Так мы не будем трудиться на благо теократического и непросвещённого будущего». Это только еще один довод к тому, что они с Граймс решили завести ребенка.

Сыновья Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон много читают и учатся задавать креативные вопросы. Маск боится создать им тепличные условия, поэтому заставляет их постоянно выходить из зоны комфорта. Например, берет в походы и тому подобное.

Также известно, что Илона Маска не удовлетворяют современные школы для детей и подростков. Он хочет, чтобы его дети изучали не то, что навязывается учителями, а то, чем интересуются сами дети. Поэтому, не сумев найти школу, отвечающую всем его запросам, он открыл свою собственную в Южной Калифорнии и назвал её Ad Astra (прим.ред. перевод с латыни — «к звёздам»). В этой школе пока учатся всего не более 20 человек, и только дети сотрудников компании Маска.

«Кто-то любит математику, кто-то языки, кто-то музыку. Намного логичнее связывать учебную программу с тем, что притягивает ребёнка в тот момент, когда он учится, а не заставлять его проходить всё по программе», — поделился в интервью ранее Илон Маск.

Стоит только представить, сколько обязанностей и требований навалится на нового члена семьи всемирно известного миллиардера.

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