Певица показала все, что можно!

Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая показала прелести в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

Так, на опубликованных кадрах Зарицкая позирует в одном купальнике и цепочке, выставив напоказ аппетитные формы. На голове звезды видно фильтр из Instagram, который отвечает на рандомные вопросы.

Как можно заметить, Зарицкая была удивлена конечным ответом теста.

Однако поклонники звезды не смогли высказаться о формах кумира. Кадры девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская группа "KAZKA" выпустила клип на песню "Палала" и до сих пор солистка коллектива Александра Зарицкая радует поклонников фото со съемок

Так, некоторое время назад певица опубликовала снимок, представ в образе из клипа - в светлом коротком платье, которое обтянуло ее пышную фигуру.

На снимке Зарицкая сидит на белом квадрате, а позади нее пристроился актер из клипа и нагнулся.

Парень был полуголым, его штаны немного спустились в районе таза.

При этом Александра сидит ровно, а ее волосы, то ли мокрые, то ли уложенные гелем, спустились по спине.

"Никто не может любить меня. Никто, как ты", - написала KAZKA в посте.

Лишь за 25 минут пост звезды собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Не успел убрать руки)))", "Я снова жду вашего приезда в Ташкент 😍😍", "Фуууууууууууу", "Не стыдно?", "Что это?", "Как же это красиво🔥Самая любимая👍 Nirvana на повторе🔥", "фото 🔥 но какой-то он очень худой", "Фууу", - написали пользователи сети.

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