Певица забыла про стыд и показала все!

Известная украинская певица Гайтана решила показать идеальные формы в спортивном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Гайтана позирует с завязанным на голове платком. Певица распахнула кофту и засветила сочные формы в коротеньком топе. Также можно заметить идеальные ноги звезды.

Уточним, что в руках Гайтана держит iPhone 11 Pro. Сама фотография сделана с фиолетовым фильтром. Поклонники звезды остались безмолвны – кадрами звезда поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Гайтана показала кадры с нового клипа на песню "Снег"

На кадрах Гайтана кружится возле окон в шикарном комбинезоне с большим разрезом и открытой спиной. В этот раз у певицы пышная прическа.

"На следующей неделе ждем на новое видео "Снег"", - написала Гайтана под видео.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под роликом. Они, как всегда, отметили красоту знаменитости. Видео успело набрать более двух тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали, что Гайтана засветила лишнее в глубоком декольте, горячие кадры облетели сеть.

Так, певицу можно заметить в длинном платье, которое элегантно оголяет ее пышные формы. При этом звезда гуляет на фоне белых елок, которые разглядывают люди. На фоне звучит одна из ее песен.

Уточним, что поскольку кадры Гайтана разместила в Stories, украинцы были лишены возможности комментировать происходящее.

Напомним, Гайтана без белья засветила свои "мячики" в глубоком вырезе

А еще Politeka сообщала, что сочная Гайтана засветила лишнее в глубоком разрезе

Также Politeka писала, что Гайтана ошеломила глубиной декольте и засветила лишнее на камеру