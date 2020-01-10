Популярная певица Вера Брежнева встревожила своих поклонников странным заявлением

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, певица насторожила поклонников публикацией в своем Instagram, которая была посвящена отношениям.

"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить...", – сказано в публикации Веры Брежневой.

Некоторые фанаты предположили, что этим постом Вера Брежнева намекает на развод со звездным продюсером Константином Меладзе.

Были и такие поклонники, которые в комментариях призвали Веру Брежневу искать себе другого достойного мужчину, с которым она будет двигаться вперед.

"Конечно, вы успешный человек, и это утверждение не относится к вам", "Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать..", "Ну всё сейчас новая порция сенсаций во всех СМИ. Только внеочередной развод пережили. Опять заново. Сколько можно?!", "Хочется вернуться назад, чтобы именно исправить, те вещи, которые были сделаны. Идти вперед это другое..",

"Как-то грустно прозвучало", "Красиво сказано. Иногда, сказанные вовремя слова, могут изменить действия человека", - поддержали фанаты Веру Брежневу в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что известная певица Вера Брежнева решилась на пластическую операцию ради спасения брака с Константином Меладзе.

Не исключено, что у певицы остался последний шанс вернуть звездного мужа в семью, поэтому она попытается отбить его у любовницы с помощью пластической операции.

У молодой Эрики Герцег намного больше шансов занять «гулящее» сердце продюсера и у Брежневой нет другого выхода, как ложиться под нож хирурга.

Очевидно, что в этой ситуации, чтобы победить в соперничестве, нужно сыграть в первую очередь на внешности, поскольку окончательный выбор будет делать продюссер Константин Меладзе.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением.