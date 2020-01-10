Звезда российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров ошарашил поклонников внешним видом

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как известно, 9 января был последний день новогодних каникул в России, и уже сегодня, 10 января, простые россияне вышли на работу.

В честь этого популярный телеведущий Иван Ургант в своем шоу решил показать «официальное лицо окончания каникул».

И для "официального лица" телеведущий решил выбрать звезду российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова, показав в эфире не самую удачную фотографию певца.

На снимке Филипп Киркоров предстал в забавной шапке в виде паука, запутавшегося в собственной паутине. Выражение лица у символа первого рабочего дня — соответствующее, печальное и опухшее.

«Это ведьма трудобудня», — посмеялся Иван Ургант над нелепой фотографией Филиппа Киркорова, выставив его на посмешище среди миллионов россиян.

Ранее мы рассказывали о том, что король шоу-бизнеса Филипп Киркоров удивил своим внешним видом. Как известно, сейчас певец отдыхает на одном из лучших курортов мира. Так на новых опубликованных фото артист показал живописные места и себя "любимого" на фоне красот.

На яркой подборке фото артист, что только не делает: и катается на яхте, и в лаундже "виснет", и плавает в океане. На снимках Кирокоров выглядит свежо, правда не все снимки показывают лицо артиста - акцент на фото больше сделан в сторону природных богатств мест, где релаксирует знаменитый исполнитель. Также явно ощущается посыл относительно активного образа жизни и отдыха не из разряда "дешевых"

Поклонники в восторге от увиденного - в комментариях пишут какой же Филипп "высокий - гигант просто, красивый, веселый" и что такие фото с самого утра (для поклонников в РФ в частности) - просто "бальзам на душу".

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.