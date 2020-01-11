Бывшая солистка российской группы "Серебро" предстала перед пользователями сети в весьма откровенном образе

На фан-страничке популярной российской певицы Ольги Серябкиной (MOLLY) появилось фото, на котором звезда позирует в купальнике, пишет Рoliteka.net.

Оля стоит в пикантной позе: нагнувшись и опершись локтями о стол. При этом певица пьет коктейль из трубочки на пляже. Серябкина смотрит в камеру, ее глаза подведены черным карандашом. Пышные и влажные волосы артистка придерживает из-за сильного ветра.

От фигуры в белом бикини нельзя отвести взгляда. Звезда выглядит очень сексуально.

"Может быть, я была рассветом, но ты любил только закаты 🌇", - подписано фото Серябкиной.

За 13 часов пост Ольги собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Оля это ты где?", "Норм че", "Ты всегда лучшая", "))) Теперь я знаю - что надо, чтобы так поставить )))", " Не грустите)", "Прекрасная", "Сексик 🔥🤗", "Пупсик просто 😍", "красота", "Дай глоточек😂", "Ну че ты так стоишь? Кто сзади???", - написали пользователи сети.

Напомним, на фан-странице Серябкиной показали фото, где она предстала в откровенном образе. Девушка находилась в пенной ванне, однако при этом в куртке, которую расстегнула.

Образ Ольги дополнил необычный макияж с белыми стрелками и подведенными глазами, а также крупные серьги, напоминающие пружину.

На снимках звезда либо лежит в ванной, либо приподнимается и дерзки смотрит в камеру.

"Никто не сможет спасти тебя от утопления, если ты не готов покинуть океан 😉#molly", - подписаны фото.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина, похвасталась стройным телом в своем Инстаграм.

На снимке артистка предстала в коротком топе и серой куртке.

Оля продемонстрировала идеальные изгибы. Артистка закинула руку на голову и приоткрыла губы. Завершал горячий образ томный взгляд.

В своем посте Серябкина рассказала, что создала эмодзи-стикеры, которые, по ее мнению, будут актуальными.

Напомним также, что Ольга Серябкина продемонстрировала пышные формы в едва прозрачном наряде.

Звезда позировала в белом платье, выставив напоказ идеальные формы.

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.