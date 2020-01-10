Известный российский музыкант Юрий Абрамов ушел из жизни при трагических обстоятельствах

Об этом пишут российские СМИ в своих Telegram-каналах, передает Politeka.net.

О трагедии на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил создатель и лидер коллектива «140 ударов в минуту» Сергей Конев.

По его словам, бывший бэк-вокалист популярной группы Юрий Абрамов скончался в реанимации после операции.

Позже журналистам в полиции сообщили, что известный музыкант Юрий Абрамов пошел в магазин, а на улице подскользнулся и получил травму.

Его якобы 9 января доставили в реанимацию с переохлаждением, но после операции он скончался.

Как известно, Юрий Абрамов был бэк-вокалистом в группе «140 ударов в минуту» с 1999 по 2002 год, а коллектив стал популярным после композиции "Тополя".

После ухода из группы Юрий Абрамов вёл активную жизнь. Занимался спортом, участвовал в рекламных кампаниях известных брендов, выступал, в том числе на вечеринках в качестве диджея MC Ura Beat.

Ранее мы также рассказывали, что 27-летняя звезда Голливуда Гарри Хэйнс внезапно ушел из жизни. Информацию о трагедии рассказала его мать Джейн Бэдлер.

"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью", — написала она.

Однако мать актера и музыканта не назвала точную причину смерти своего звездного сына. Позже в социальных сетях будет объявлена дата официальной церемонии прощания с актером.

Местные СМИ утверждают, что 27-летняя звезда Голливуда Гарри Хэйнс также страдал от наркотической зависимости.

Также недавно скончался популярный американский рэп-исполнитель Juice Wrld, которому был всего 21 год. По информации СМИ, ему внезапно стала плохо в аэропорту Чикаго.

На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.

Также Politeka писала, что умер известный американский музыкант: «такого и врагу не пожелаешь», детали трагедии.