Известный российский музыкант Юрий Абрамов ушел из жизни при трагических обстоятельствах
Об этом пишут российские СМИ в своих Telegram-каналах, передает Politeka.net.
О трагедии на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил создатель и лидер коллектива «140 ударов в минуту» Сергей Конев.
По его словам, бывший бэк-вокалист популярной группы Юрий Абрамов скончался в реанимации после операции.
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Позже журналистам в полиции сообщили, что известный музыкант Юрий Абрамов пошел в магазин, а на улице подскользнулся и получил травму.
Его якобы 9 января доставили в реанимацию с переохлаждением, но после операции он скончался.
Как известно, Юрий Абрамов был бэк-вокалистом в группе «140 ударов в минуту» с 1999 по 2002 год, а коллектив стал популярным после композиции "Тополя".
После ухода из группы Юрий Абрамов вёл активную жизнь. Занимался спортом, участвовал в рекламных кампаниях известных брендов, выступал, в том числе на вечеринках в качестве диджея MC Ura Beat.
Ранее мы также рассказывали, что 27-летняя звезда Голливуда Гарри Хэйнс внезапно ушел из жизни. Информацию о трагедии рассказала его мать Джейн Бэдлер.
"7 января мой прекрасный сын умер. Ему было 27 лет, и весь мир был у его ног. К несчастью, он боролся с психическим расстройством и зависимостью", — написала она.
Однако мать актера и музыканта не назвала точную причину смерти своего звездного сына. Позже в социальных сетях будет объявлена дата официальной церемонии прощания с актером.
Местные СМИ утверждают, что 27-летняя звезда Голливуда Гарри Хэйнс также страдал от наркотической зависимости.
Также недавно скончался популярный американский рэп-исполнитель Juice Wrld, которому был всего 21 год. По информации СМИ, ему внезапно стала плохо в аэропорту Чикаго.
На место прибыла скорая помощь, которая доставила его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, и через некоторое время Джаред Энтони Хиггинс (настоящее имя рэпера) скончался. Что стало причиной сердечного приступа, не сообщается.
Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".
Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.
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