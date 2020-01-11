Звезды почти всегда выглядят идеально, доказательства их небезупречности часто всплывают в интернете

Назойливые папарацци стараются подловить знаменитостей в самом неприглядном виде. Например, актриса Хелена Бонем предстала в очень нелепом наряде. Хотя, стоит отметить, она не всегда отличилась хорошим вкусом, пишет sm-news.

Артистку Сару Джессику Паркер в Голливуде называют иконой стиля, но не на этом фото.

Певица Бритни Спирс попала в кадр в обычной майке, шортах и шлепках. Это одна из звезд, которые особо не заморачиваются над своим повседневным нарядом.

Джонни Депп здесь просто неузнаваем. В этом образе присутствуют странные кепка и сапоги.

Анджелина Джоли даже в объектив папарацци попадает в безупречном виде.

Актриса Эмма Уотсон одевается по-простому: кроссовки, комфортные джинсы и пуловер.

Шарлиз Терон предстала также в обычных джинсах и рубашке.

Мадонна вырядилась будто в первое попавшееся под руку.

Огромные сапоги Меган Фокс смотрятся не очень хорошо.

Скарлетт Йоханссон, видимо, взяла пример с Бритни Спирс.

Актриса Кэмерон Диаз выглядит хоть и просто, но очень привлекательно.

Дженнифер Лоуренс просто другой человек.

Аль Пачино выглядит, как дед из сказок.

Напомним, Бритни Спирс показала в сети свои прелести в тонком купальнике.

На видео звезда без одежды, в одном лишь бикини, продемонстрировала фигуру.

Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку.

Ранее мы писали, что известный актер 56-летний Джонни Депп после скандальных заявлений молодой супруги Эмбер Херд находится на стадии развода.

Все же это не мешало знаменитости завести роман с 24-летней Полиной Глен, которая приехала в США из Санкт-Петербурга. Однако недавно стало известно, что актер расстался с пассией. Причной этому стал бракоразводный процесс, которому Депп уделяет много времени.

Напомним также, что Анджелина Джоли прогулялась вместе с дочерью по улице в Лос-Анджелесе.

Красотки выгуливали своих больших псов и выглядели очень счастливо.

Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило"

Как сообщала Politeka, Джонни Деппа бросила красотка из России: "не смогла терпеть..." , подробности скандала

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