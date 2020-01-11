Звезды почти всегда выглядят идеально, доказательства их небезупречности часто всплывают в интернете
Назойливые папарацци стараются подловить знаменитостей в самом неприглядном виде. Например, актриса Хелена Бонем предстала в очень нелепом наряде. Хотя, стоит отметить, она не всегда отличилась хорошим вкусом, пишет sm-news.
Артистку Сару Джессику Паркер в Голливуде называют иконой стиля, но не на этом фото.
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Певица Бритни Спирс попала в кадр в обычной майке, шортах и шлепках. Это одна из звезд, которые особо не заморачиваются над своим повседневным нарядом.
Джонни Депп здесь просто неузнаваем. В этом образе присутствуют странные кепка и сапоги.
Анджелина Джоли даже в объектив папарацци попадает в безупречном виде.
Актриса Эмма Уотсон одевается по-простому: кроссовки, комфортные джинсы и пуловер.
Шарлиз Терон предстала также в обычных джинсах и рубашке.
Мадонна вырядилась будто в первое попавшееся под руку.
Огромные сапоги Меган Фокс смотрятся не очень хорошо.
Скарлетт Йоханссон, видимо, взяла пример с Бритни Спирс.
Актриса Кэмерон Диаз выглядит хоть и просто, но очень привлекательно.
Дженнифер Лоуренс просто другой человек.
Аль Пачино выглядит, как дед из сказок.
Напомним, Бритни Спирс показала в сети свои прелести в тонком купальнике.
На видео звезда без одежды, в одном лишь бикини, продемонстрировала фигуру.
Артистка в белых кроссовках и бикини фиолетового цвета сняла голосовое видео, где гуляет по своему участку в загородном доме, а также занимается спортом под музыку.
Ранее мы писали, что известный актер 56-летний Джонни Депп после скандальных заявлений молодой супруги Эмбер Херд находится на стадии развода.
Все же это не мешало знаменитости завести роман с 24-летней Полиной Глен, которая приехала в США из Санкт-Петербурга. Однако недавно стало известно, что актер расстался с пассией. Причной этому стал бракоразводный процесс, которому Депп уделяет много времени.
Напомним также, что Анджелина Джоли прогулялась вместе с дочерью по улице в Лос-Анджелесе.
Красотки выгуливали своих больших псов и выглядели очень счастливо.
Напомним, Джоли поразила интимным признанием о жизни с Питтом и не только: "Мое тело много пережило"
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