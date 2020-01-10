Анна представила себя в новом имидже, показывая свою фигуру в одном лишь корсете

Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников пикантным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая свою фигуру в одном лишь корсете и капроновых колготках. При этом главные интимные места артистка прикрыла кофтой, которую скинула с плеч.

Волосы Анны распущены, а сама она стояла на коленях возле белого фона. При этом в подписи звезда заговорила о своем возлюбленном.

Как недавно выяснилось, у звезды новое увлечение, причем о нем стало известно лишь после заявления звезды. Ранее она не афишировала отношения, учитывая тот факт, что спортсмен моложе Седоковой и к тому же был женат.

«Доброе утро ☀️Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может поумнела, может запугали, но ведь пережитый мною опыт интересен тебе? А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы.

Если хочешь , я могу рассказать. Только мне нужно знать, что тебе интересно в отношениях. На какие вопросы ты ищешь ответы? Задавай в комментах⚡️ и следующий пост будет ответом на один из вопросов...», – написала звезда.

"Я все время отдергиваю себя, когда снимаю нас в стори, ведь счастье любит тишину и что скажут люди... Но я чувствую, что даже если совершу самую большую ошибку, он все равно будет рядом. Поддерживать меня и любить то, чем я занимаюсь так же жарко, как я. А я полюбила баскетбол 🏀Наверное, это есть одна из формул счастья в паре - уважать и любить профессии и дела друг друга.

Спасибо за поддержку. Бесконечное спасибо за любовь", – написала Анна ранее под одним из видео, комментируя свои отношения.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом