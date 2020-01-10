Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным архивным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Как известно, Регина сейчас со всей семьей отдыхала за границей и даже успела похвастаться новыми достижениями.

Однако, в этот раз в Инстаграм появились кадры звезды, сделанные со своим ребенком во время очередной рекламы.

«Праздновать Новый год дома с семьей стало для нас с @vladtopalovofficial большой редкостью, но в 2020 мы решили сделать все по-новому. Это какое-то невероятное счастье просто быть втроём в своей маленькой берлоге.

Чтобы немного продлить праздничный период, мы решили с моим любимым брендом провести конкурс», – рассказала Тодоренко.

Пользователи Инстаграм тут же обсудили увиденный пост.

Также звезда рассказала, что помогаей ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; и ещё много всегоооооо.

Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.