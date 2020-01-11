Солистка известной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая продолжает радовать поклонников откровенными образами

Известно, что недавно группа выпустила клип на песню "Палала", который снял режиссер Алан Бадоев, пишет Рoliteka.net.

До сих пор звезда публикует снимки в образе из видеоработы. Для съемок KAZKA выбрала обтягивающее платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. Наряд был будто двойной.

Бретельки платья Александра приспустила, а под ним виднелось что-то наподобие майки. Эффект мокрых волос и и пронзительный взгляд с приоткрытыми губами завершали образ в новом кадре.

Кроме того, под нарядом артистки можно было заметить многочисленные татуировки.

"Давай выбирай, с кем тебе рай", - подписала откровенное фото Зарицкая.

Почти за час пост Александры собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Какая красивая", "Шикарная", "На голове жесть конечно, сори) а так ниче", "Женщина огонь 🔥🔥🔥", "еще и борода начала расти?)) Люблю казку, но это слишком в погоне за хайпом", "Верь в себя, что ты сможешь похудеть. Конечно если ты этого хочешь.", "Шикарная и невероятная 😍👏", "красивая девушка 👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Александра Зарицкая радует поклонников фото со съемок.

Так, некоторое время назад певица опубликовала снимок, представ в образе из клипа - в светлом коротком платье, которое обтянуло ее пышную фигуру.

На снимке Зарицкая сидит на белом квадрате, а позади нее пристроился актер из клипа и нагнулся.

Парень был полуголым, его штаны немного спустились в районе таза.

При этом Александра сидит ровно, а ее волосы, то ли мокрые, то ли уложенные гелем, спустились по спине.

Ранее мы писали, что солистка KAZKA опубликовала несколько фотографий бэкстейдж со съемок видеоработы.

На снимках присутствует певица в наряде, который обтянул ее пышные формы. Также от взгляда не утаить глубокое декольте платья. Солитска "KAZKA" широко улыбается и находится рядом с парнем-моделью во время общения с Бадоевым.

Также были показаны и другие люди, принявшие участие в съемках.

Напомним, солистка KAZKA взбудоражила новым жарким образом в пикантной позе

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