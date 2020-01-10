Юморист Максим Галкин удивил кадрами с маленькими Лизой и Гарри

Артист вместе со своей звездной супругой Аллой Борисовной Пугачевой и детьми вышли в свет. Хотя, не то, что бы в свет - всего лишь в кино, но произвели своим будничным походом фурор. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского комика.

Так на новом опубликованном кадре Галкин, Пугачева и их милейшие малыши позируют в холле кинотеатра: Алла Борисовна была в светлых штанах, куртке и с объемной прической - кроме того - певица немалое значение отвела ярким акцентам в образе. Стоит отметить, что алая оправа на примадонне постсоветской и российской эстрады смотрелась просто потрясающе.

Дети были в верхней одежде и на фото улыбались, как и их папа - Максим направил взгляд, вероятнее всего, на фотографа, тем временем Алла Пугачева "наблюдала" за молодым супругом.

Ранее мы сообщали, Галкин ошарашил фанатов постельным видео. Как оказалось, артист принимал участие в съемках ролика, рекламирующего матрасы. Кстати, все действо происходила в их с Примадонной особняке.

"От души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга. С первым у меня все в порядке, а со вторым помогли", - написал Галкин.

Пользователи поспешили оставить свои комментарии:

"Лучше такая реклама, чем отстойного вредного кошачьего корма 🤣🤣"

"А реклама презервативов в 100 раз дороже стоит !) Шутю )"

Напомним, у Ротару прервали молчание и выдали всю правду о Пугачевой.

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