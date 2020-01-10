Старшая дочь знаменитой Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала свою младшую дочурку

На новых опубликованных кадрах певица выглядит сдержанно, правда, одежда немного мрачновата. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Главное, что на видео заслуженная артистка РФ засветила свою дочь Клавдию. Девочка была рядом со своей знаменитой мамой в гримерке. Девчонки "наводили красоту" у зеркала, в том числе - наносила на лица макияж. Кристина даже немного строго сказала дочери на этот счет, мол, "Не перебарщивай!".

Многие в подписи Орбакайте к ролику узрели короткий отрывок из песни легендарной Аллы Пугачевой, которая та, в свою очередь, когда-то посвятила ее Кристине "Доченькая моя".

Теперь уже возле 48-летней Кристины красуется ее взрослеющая дочь, которая, кстати сказать, на свою мать не так то и похожа внешне - больше на отца, 41-летнего бизнесмена МИхаила Земцова.

Ранее Кристина Орбакайте выбрала для празничных сборов в кругу родных и друзей простую на вид белую футболку, плотную солнцезащиту и, похоже, штаны. Наряд достаточно скромен, а вот поведение артистки - скромным не назовешь.

Так на новом опубликованном видео, певица "взрывает" бутылку из-под шампанского, а после, живенько - точно пилоты Формулы-1 при победе - растряхивает содержимое игристого на всех вокруг и при этом, она немного испачкалась сама.

Поклонники отмечают, что Кристина прекрасно выглядит, даже несколько похорошела и помолодела, и все больше становится похожа на свою звездную мать.

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