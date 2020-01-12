Дети Потапа вместе с его экс-возлюбленной путешествовали по США, а сейчас, похоже, отправились в курортную Центральную Америку

Экс-супруга Потапа Ирина Горовая, и дети Наталья и Андрей на новогодних каникулах рванули за океан. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Ирины Горовой.

Так на новых опубликованных кадрах, мама двоих детей Горовая во всю резвилась со своими повзрослевшими чадами - они побывали на известнейших киностудиях и прочих атмосферных местах LA, а сейчас, судя по геолокации на фото, отправились туда, где отдыхал сам Потап и его молодая супруга Настя Каменских - в курортный Канкун, Мексика.

Так компания позировала со всем азартом, дети, похоже, очень дружны, а их миниатюрная мама - получает большое удовольствие от происходящего:

«Про детей. Обожаю их, они дают столько энергии, любви, нежности, восхищения, очарования и искренности, что аж дух захватывает. Мои самые любимые и настоящие дни - путешествия … В эти дни формируются настоящие традиции, настоящие чувства, настоящие эмоции. Слово «настоящие» это такая редкость сейчас, что я кайфую от понимания, что у меня есть оазис в котором хорошо и максимально комфортно. Любите своих деток, и старайтесь дать им настоящую любовь и получите в подарок столько настоящего, что сможете смело сказать «я счастливый человек!», - продолжительно подписала свой пост Ирина.

Как сообщалось ранее, дочь украинского репера Алексея Потапенко (Потап), Наталья Горовая, поделилась историей от которой кровь стынет в жилах. Девушка разместила в Инстаграм пост с фото, на котором она предстала в темной кофте с принтом. Наталья грустно смотрит в экран ноутбука.

В посте падчерица Потапа рассказала, что каждый день получает много сообщений, многие из которых хорошие, но бывают и те, которые носят противоположный характер.

Неизвестные желают девушке и ее семье смерти, пишут подколы и другие мерзкие сообщения. Наталья просто блокировала этих пользователей, но недавний случай перешел все границы. Как оказалось, неизвестные сделали ролик, в котором Наталья, ее мама и брат вылазят из могил.

"Вы что, думаете это смешно шутить о таком? Да вы малолетки, которые создают миллиард аккаунтов, с которых можете писать такое! Вы не можете написать со своих страниц личных, я уже молчу о том, чтобы это все говорить в лицо", - написала дочь Потапа.

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