Елизавета Боярская - дочь самого Михаила Боярского - показалась на фоне живописного заката, да еще и в прозрачной тунике...

Откровенные фото в соцсетях - не совсем то, чем любит "злоупотреблять" Лиза Боярская, даму многие считают красавицей, но часто показывать себя, свое тело и личную жизнь в сети, как большинство российских знаменитостей - Лиза не желает.

Однако сейчас артистка пребывает на отдыхе с семьей и решила показать типичный, но стоит отметить, очень симпатичный кадр личного содержания. Так на новом фото Елизавета Боярская позирует на фоне заката с детской колясочкой - скорее всего - с сыном Андреем, мальчику уже, правда 7 лет, и такая колясочка для него может быть маловатой, но, как бы там ни было - фото получилось теплым и атмосферным.

Большего эффекта ему придал тот момент, что Лиза позировала в прозрачной тунике и на солнышке в буквальном смысле слова засветила свою идеальную фигуру.

Ранее дочь Михаила Боярского позировала, вероятно, на пляже, со с воим супругом, также актером Максимом Матвеевым. Актриса предстала на фото в купальнике, но ее фигуру при этом поклонникам рассмотреть не удалось - на снимке звездная пара показала свои лица, и только Максим - засветил "чуть больше".

Елизавета на фото красуется без макияжа - "голубки" на камеру улыбаются, супруг артистки повязал на голову платок.



Поклонники семьи осыпали ее комплиментами - пишут, что Елизавета Боярская одинакова прекрасна, как с макияжем, так и без него.

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