Филипп Киркоров порадовал поклонников подборкой эффектных кадров с известным россиянином

Российский поп-король показал своих дочь и сына, как оказалось, их крестным яляется Андрей Малахов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram известного певца.

Так на новом опубликованном ролике артист показал лучшие, по его мнению, видимо, кадры совместного проведенного з двойняшками времени - на кадрах видны и редкие кадры крещения малышей, и свежие - как сразу после Нового года артисты встречались, чтобы дети Киркорова отобедали с крестным и некоторые кадры с эфиров программ Малахова.

Алла-Виктория и Мартин-Кристин, похоже, очень любят своего крестного Андрея - дети всячески проявляют свою любовь на камеру - обнимают и ведут себя с Малаховым, как с действительно родным человеком.

Ранее артист показал повзрослевших детей и себя любимого во всей красе.

Для выхода на зимнюю классическую премьеру со своими двойняшками поп-исполнитель выбрал весьма экстравагантный «прикид» - выглядел немного чересчур и не совсем к случаю, посчитали некоторые его подписчики.

А вот дети поп-короля российской эстрады порадовали многих – пышное платьице пудрового цвета на дочке и костюмчик с бабочкой на сыне – малыши выглядели бесподобно.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева показала общих с Киркоровім друзей. Так на фото дамы позируют в домашних, но стильных вещах, Королева в своем репертуаре - улыбка до ушей, "ноги на ширине плеч", но имидж звезда, все-таки, немного сменила - одежда более закрытая, "молодежная". Расположились российские знаменитости на лестнице у гостинной в доме Достманов - на этой самой лестнице, кстати сказать, частенько позирует сама примадонна российской эстрады Алла Борисовна с супругом Галкиным - семьи Достманов и Пугачевой дружны.

Помимо дружбы с уже перечисленными звездами, Алик и Ида дружат также с такими известными личностями, как Игорь Крутой, Филипп Киркоров и многими другими.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.