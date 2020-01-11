Яркое семейное фото с Сергеем Лазаревым умилило пользователей сети
Певец отличается тем, что не любит афишировать свою семейную жизнь. Широкая общественность до сих пор гадает, кто родил его детей.
Недавно в сети появилось фото новогоднее фото Лазарева, который стоит у елки с Полиной Гагариной и детьми. Снимок появился на фан-страничке исполнителя. При этом многие даже не сразу разобрались, что это всего-навсего фотошоп.
В то же время, фанатам Лазарева, судя по комментариям, фото очень понравилось.
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«Очень мило, будьте счастливы», «Супер!», «Это шедевр», «Офигеть», - пишут в комментариях.
Как сообщалось, лишь в конце сентября 2019 Сергей Лазарев признался поклонникам, что у него есть второй ребенок – дочь Анна, которой на тот момент был уже годик. Впрочем, тогда рассказывать публике, кто является матерью детей, Сергей так и не стал.
Позже артист признался, что детей ему родила суррогатная мать, а воспитывает дочь и сына он сам.
"Суррогатная мать не является биологической матерью моих детей. Потенциальная суррогатная мать добровольно идет на это, общается с психологами, которые выявляют, насколько она готова к такой работе. Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. Так что Аня и Никита — только мои дети", - заявил звездный отец.
Артист также отметил, что не планирует искать маму своим детям и воспитывать их будет сам.
Как сообщала Politeka, Лазарев проговорился о личной жизни, такого никто не ожидал: «Бьет его, а он терпит».
Также Politeka писала, что Лорак похвасталась подарком от Лазарева.