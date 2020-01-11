Максим Галкин порадовал подписчиков новым семейным фото с супругой Аллой Пугачевой и детьми

Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. «Поход в кино», - лаконично подписал снимок шоумен. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

На фото Алла Пугачева одета в белую декорированную мехом куртку, светлые джинсы и красный джемпер с вырезом. Образ завершают очки в круглой красной оправе, красное кольцо и маникюр.

Отметим, пользователи сети в комментариях пишут, что Примадонну не узнать. По их мнению она стала больше похожа на свою подругу Лайму Вайкуле.

«А почему Алла Борисовна похожа на Лайму Вайкуле?», «Мне тоже так показалось, что Вайкуле...», «В точку», - пишут в сети.

В то же время другие просто отметили, что Пугачева выглядит помолодевшей.

«Алла Борисовна сногсшибательная👍. Максим, спасибо Вам за нашу Примадонну», «Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите», «Ваууу!!! Какие красивые!!!! А мамочка Аллочка вообще Суперррр!!!! Красавица Наша народная Любимица!!!!Обожаем Вас всех!!!», «Красивая семья!», «Алла Борисовна как всегда шикарна», - говорится в комментариях.

Ранее мы писали, что муж Пугачевой, Максим Галкин, опубликовал фото в компании жены.

Алла предстала в черной кофте, которая немного спустилась с ее плеч и светлых брюках-клеш. Большой черный пояс подчеркнул тонкую талию примадонны. Артист Галкин выбрал черные рубашку с цветочным принтом и джинсы.

Большенство пользователей сети обратили внимание на молодой вид 70-летней Пугачевой.

Напомним, Пугачева забыла о возрасте и надела развратное мини, модельер не выдержал.

Как сообщала Politeka, 70-летняя Пугачева покривлялась на камеру, Галкин слил домашнее видео.

Также politeka сообщала, что 70-летнюю Пугачеву подловили за пагубным занятием, сеть кипит.