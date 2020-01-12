Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, девушка экс-вице премьера Павла Розенко, удивила жарким селфи с любимым

Как передает Politeka.net, фотографию, которую сделала Лебедь лежа сверху на Павле Розенко «разнесли» в соцсети.

29-летняя Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным, экс-вице-премьером Павлом Розенко находятся на отдыхе на Кубе. Они вместе ходят на пляж, кушают и делятся романтическими снимками с совместного отпуска.

На новом пляжном фото Розенко и Лебедь вместе загорают. Только Лебедь лежит не на полотенце, а на самом Розенко сверху. Они выглядят очень счастливыми и, судя по всему, наслаждаются обществом друг друга.

«Потеплело: где-то 36,9☺️ От пузом чувствую 😁😁😁», – шутливо прокомментировала свой снимок телеведущая, намекая на температуру тела лежащего под ней Розенко.

В комментариях поклонники Лебедь показали, что не поняли шутки, и начали спрашивать телеведущую, не беременная ли она.

«Беременна?)», «Пузом? Это как?», «Такие счастливые !!», «Вы так похожи😍) Обычно, если люди в паре похожи, то это судьба, и они будут счастливы 😍», «Пузом? А оно разве у тебя? Ты же такая стройняшка😍😂 уже 2 дня пересматриваю старые серии аферистов, с нетерпением жду новых», «Смотрите не сгорите 🔥😊», «Красавчики», «Смотрите не поджарьтесь.😄 Хорошего дня и настроения!», «Согласна, потеплело. Аж ладонью чувствую😂😁😍❤️❤️», «Такие милые», «Хотелось бы и нам, жителям Урала, почувствовать пузом потепление 😂😂😂», – пишут в сети.

На что сама Елена-Кристина гневно ответила: «простите, а для вас у беременных - ПУЗО?? 😱 Для меня - животик, с малышом👶 но никак не пузо 👎👎👎».

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