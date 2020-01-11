Актриса популярного сериала турецкого производства "Великолепный век" Мерьем Узерли показала, как отдыхает

Артистка решила показать, скорее всего, завершение своего рабочего дня. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Мерьем предстала перед поклонниками в самолете, звездная дама написала в подписи к фото, вероятнее всего, о том, что устала. На снимке она поизирует в закрытой одежде, но явно видны ее объемные губи - некоторые поклонники пишут под снимком, что модель несколько злоупотребляет уколами, а ее губы и без инъекий прекрасны.

Артистка смотрит вдаль, возможно, в момент, когда самолет был внебе был как раз восход или закат солнца - в салоне виднеются лучи солнца.

Некоторые подписчики явно не довольны манерой артистки так взблизи показывать свое лицо, дескать, и так видно, что "раздула уста до невероятных размеров", так еще и так близко фотографируется.

Ранее Мерьем предстала со статуэткой при свете дня в декорированном неброскими блестками платье-чехле с прозрачной сеточкой в виде рукава. Сдержанная укладка, глубокий взгляд, неяркий макияж - артистка в этот раз выглядела просто превосходно.

Ранее Мерьем показалась в компании известного ведущего и специалиста в стиле в подобном наряде, но нынешней образ превзошел все ожидания модников и поклонников актрисы.

В комментариях под публикацией фолловеры пишут о том, что награда, как Лучшей актрисе вполне заслужена и что наполовину немка, наполовину турчанка - просто настоящий "бриллиант" современного шоу-биза.

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