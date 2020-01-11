58-летний российский продюсер Александр Цекало с 39-летней супругой художницей Дариной Эрвин отправились на отдых в теплые края, хотя греет их не только солнце, но и пламенные чувства к друг другу

В сети появилось видео любовных утех Цекало и его молодой жены. Как передает Politeka.net, роликом поделились на YouTube канале издания "СтарХит". На берегу океана Александр и Дарина страстно обнимаются и целуются (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Несмотря на то, что прошел год после свадьбы, между ними все еще, видимо, продолжается конфетно-цветочный период. Парочка не стесняется показывать свою любовь на людях и, очевидно, они наслаждаются моментами близости. К слову, на Рождество Дарина подарила мужу сборник, в котором опубликованы их нежные письма друг к другу.

Напомним, до этого Цекало был в браке с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушко. У пары есть общие дети. Не исключено, что в будущем продюсер снова познает счастье отцовства, но теперь уже с новой супругой.

К слову, Дарина ранее была моделью, правда, как удалось узнать журналистам, она неоднократно ложилась под нож пластического хирурга, переделывая свою внешность.

Тем не менее красотка все же зацепила Цекало. Впервые пару увидели в итальянском ресторане Москвы в ноябре 2018 года. Шоумен и его спутница не скрывали своих чувств, сидели в обнимку и романтично шептались.

Ранее мы сообщали, пользователи сети не перестают вспоминать пару Цекало с певицей Лолитой Милявской. В 90-х годах прошлого столетия эта звездная парочка была любимицей миллионов. Недавно в сети всплыло пикантное фото, на котором Лолита предстала в откровенном платье: оказалось, что под полупрозрачной тканью на ней нет белья, а груди прикрывают вышитые цветы. Цекало, который стоит рядом с ней, засмотрелся на роковую красотку. Фанаты артистов взорвались бурными аплодисментами в комментариях под этим жарким кадром.

"Какая красивая Лолита!Сексуальная!"

"Какое смелое платье🎆"

"А как мы вас любили"

Напомним, Цекало бросил сестру Брежневой ради любовницы: пластика, и роскошь и свадьба в США.

Как сообщала Politeka, Цекало решился на отчаянный шаг ради молодой жены: сестре Веры Брежневой пришлось...

Также Politeka писала, что появилсь видео, как женатый на сестре Брежневой Цекало целует другую женщину.