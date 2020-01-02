Певица Лолита Милявская и шоумен Александр Цекало в свое время были обворожительной парой, за которой следило все пространство СНГ

Как передает Politeka.net, несмотря на то, что они уже давно расстались (после 10 лет совместной жизни и 2 лет брака) и пошли, как говорится, своей дорогой, поклонники все не унимаются.

Так, на страничках фан-групп время от времени всплывают пикантные кадры с Лолой и Сашей. На одном из таких фото, снятом скорее всего в конце 1990-х, Милявская удивила откровенным нарядом. Она предстала в прозрачном платье телесного цвета, украшенном вышивкой. Примечательно, что на артистке нет бюстгальтера и грудь при этом прикрывают лишь вышитые цветы. Цекало стоит рядом и смотрит влюбленными глазами, повернув к ней голову.

Пользователи сети не смогли пройти мимо жаркого снимка и оставили несколько комментаниев.

"Какая красивая Лолита!Сексуальная!"

"Какое смелое платье🎆"

"А как мы вас любили"

Ранее мы сообщали, Лолита показала, как встретила новый 2020-й год. Произошло это в гримерке с ее коллективом. Артистка и все причастные к шоубизнесу, с бокалами и стаканчиками, записали коротенькое видео, где поднимают тост за все хорошее, что должно обязательно сбыться в новом году.

Поклонники артистки удивились ее раскованности и необычным внешним видом. Милявская предстала в черном спортивном костюме: помимо белых полос в нем также присутствовали вставки из прозрачной ткани (как видим, года идут, а Лола не изменяет себе и по-прежнему любит все "прозрачное").

"Вот так, по-домашнему, как привычно, мы с коллективом встретили Новый Год!! Для меня это всегда было Хорошим продолжением во всём!!! Всем замечательного настроения и Любви!!!! 🙌🧚🦋⛄", - подписала видео Лолита.

Комментирущие рассыпались в комплиментах:

"Какой костюм классный 😊"

"Лола какая ты классная ♥️"

"Шикарная женщина ❤️"

"Отлично выглядите, 5 баллов"

Напомним, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене: "Снегурочка уже не та"

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