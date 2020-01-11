Певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе

Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, удивив неожиданно сменой имиджа

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. Одним из стильных видео, дополненных рекламой скоро выхода нового сезона шоу "Голос", артистка поделилась также сегодня, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида. В таком наряде - золотистом полупрозрачном платье с глубоким декольте, Тина решила сняться играя за пианино специально для анонса песенного шоу.

Ранее артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора», представив серию фото в разделе Стори. Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сначала Кароль вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон.

Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету. Кадры со своего выступления артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Отметим, по результатам зрительского голосования, которое длилось всю неделю, в 10 сезоне победу одержала 17-летняя Элина Иващенко, подопечная Игоря Кондратюка. Таким образом, впервые в истории украинского «Х-фактора» в шоу победила участница категории «Девушки».

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