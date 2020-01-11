Настя провела лето очень насыщенно и не раз удивляла подобными пикантными фото

Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Как известно, певица довольно часто путешествует и показывает пикантные фото с отдыха. А не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм новой подборкой кадров.

Отметим, что Настя провела лето очень насыщенно и не раз удивляла подобными пикантными фото.

«У меня сегодня пляжное настроение, соответственно выбираю лук 5 😝 А какой выбрали бы вы? 1, 2, 3, 4 или тоже 5? 🤔 Пишите в комментариях 👇🏼», – написала Настя под видео в Инстаграм.

В ролике артистка представила несколько разных луков, вызвав волну комментариев среди пользователей сети и поклонников. В целом Настя показала е разных нарядов, которые уже показывала в разделе Стори.

Ранее Анастасия показала, как провожала 2019 год. При этом звезда позировала в довольно необычном виде – в свободного кроя майке черного цвета с принтом и лосинах из синтетической ткани. Волосы артистка оставила распущенными.

На серии снимков Каменских позировала с коллегами, весело при этом улыбаясь и развлекаясь на камеру.

«Вот так мы провожали #2019 год! 🥳Это была наша жаркая новогодняя FIESTА #vivanice2cu! 🎄 Я невероятно счастливый человек! Меня окружают потрясающие люди! 💫 О такой творческой, талантливой, веселой, отзывчивой, слаженной, самоотверженной... - и эти эпитеты могут быть бесконечны - команде я всегда мечтала! 😍 Я безмерно благодарна каждому из вас за то, что вы со мной! ☝🏻🥰!», – написала Каменских под новыми кадрами в Инстаграм.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

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