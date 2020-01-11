Модель выпала из окна на глазах у парня

Российская модель Ксения Пунтус выпала из квартиры, которая принадлежит семейству скандального режиссера Никиты Михалкова

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Модель Ксения Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова – Андрею Бакову. Квартира, в которой находилась девушка перед попыткой самоубийства, принадлежит семейству Никиты Сергеевича», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас модель госпитализирована с переломами в одну из московских больниц. На момент инцидент в квартире находился внук Михалкова – Андрей Баков.

«Внука режиссёра в ближайшее время опросит полиция – по некоторым данным, трагедия произошла на его глазах», - подчеркивается в сообщении.

Также удалось выяснить, что на момент инцидента молодой человек якобы спал. А о том, что его девушка выпала из окна, Андрей узнал от сотрудников полиции.

Позже стало известно, что модель без одежды и в невменяемом состоянии нашел дорожный рабочий около четырех утра.

«Он проходил по Трёхпрудному переулку, около ресторана "Особое место". Мужчина попытался ее поднять, но увидел, что у Ксении сильно повреждена нога. После вызвал врачей, девушку забрали на скорой», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалос ранее, российскую модель Ксению Пунтус обнаружили на тротуаре под окнами жилого дома в Москве. Об этом сообщают росСМИ.

«В Москве выпала из окна российская актриса и модель Ксения Пунтус. Девушку нашли лежащей на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы. Причины произошедшего пока неизвестны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ксению уже прооперировали, однако медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

«По словам источников, незадолго до трагедии Ксения вернулась из бара, где была вместе со своим бойфрендом», - подчеркивается в сообщении.

Позже медики рассказали, что у модели диагностировали вывих бедра. Возможной причиной называют инцидента называют психотропные таблетки, которые якобы употребила Пунтус.

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